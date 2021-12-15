Совет Федерации сегодня одобрил закон, который расширяет полномочия полиции

В частности, сотрудники МВД получат возможность вскрывать автомобили граждан в случае, когда необходимо спасти жизнь или обеспечить, в том числе, общественную безопасность, — следует из текста документа. Также полицейские получают право оцеплять территории и жилые дома, проводить там личный досмотр граждан, обыскивать их вещи. В ходе обсуждения документа сенатор Людмила Нарусова заметила, что новые нормы, по ее мнению, сделают действия полиции бесконтрольными.

