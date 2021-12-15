Чумаков: Новая мутация коронавируса может быть искусственного происхождения

Новая мутация коронавируса может быть искусственного происхождения, — считает российский академик Петр Чумаков. По мнению заведующего лабораторией Института молекулярной биологии, версия, которая получила название «омикрон», могла быть создана в одной из европейских стран. Чумаков считает, что «омикрон» был специально создан сверхослабленным.

Между тем, ряд вирусологов, опрошенных газетой РБК, ставят под сомнение версию своего коллеги. По их мнению, способность коронавируса к изменчивости говорит в пользу версии о его естественном происхождении.

