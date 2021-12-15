Тверской областной суд отменил решение о признании бывшего главы Серпуховского района Подмосковья склонным к побегу

Тверской областной суд отменил решение о признании бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна склонным к побегу. Таким образом, проверки в ночное время признаны незаконными, — сообщил агентству ТАСС адвокат Шестуна. На учет экс-чиновника поставили в начале мая. Ранее он был приговорен к 15 годам колонии строгого режима – его признали виновным в мошенничестве, взяточничестве и еще ряде коррупционных преступлений. Сам Шестун называл свое преследование политически мотивированным.