Тверской областной суд отменил решение о признании бывшего главы Серпуховского района Подмосковья склонным к побегу

Тверской областной суд отменил решение о признании бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна склонным к побегу. Таким образом, проверки в ночное время признаны незаконными, — сообщил агентству ТАСС адвокат Шестуна. На учет экс-чиновника поставили в начале мая. Ранее он был приговорен к 15 годам колонии строгого режима – его признали виновным в мошенничестве, взяточничестве и еще ряде коррупционных преступлений. Сам Шестун называл свое преследование политически мотивированным.
2021-12-15T19:04:39+03:00
2021-12-15T19:04:39+03:00
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19:04, 15 декабря 2021
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