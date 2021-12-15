Депутат Луговой не считает значимым событием вручение премии Сахарова политику Навальному

Церемония вручения премии имени Сахарова «За свободу мысли» политику Алексею Навальному состоялась сегодня. Первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой не считает это значимым событием. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не понимаю, в чем особенность премии Сахарова, в чем ее такая значимость, что у «Эха Москвы» и у других возникает в этой связи вопросы, особенно то, что касается Алексея Навального, человека, который для меня лично олицетворяет предательство в самом широком смысле этого слова. Я знаю, что существует такая премия, и к Сахарову я отношусь с уважением, просто он придерживался той позиции, которая у него была. И более того, я уверен, что Сахаров был человеком, который свои действия, и борясь против действующей власти, действовал исключительно из идейных соображений. А вот то, что Алексей Навальный действует из-за идейных соображений, у меня большие сомнения», — сказал депутат.

На премию Сахарова Алексея Навального выдвинули крупнейшие фракции Европарламента. Они назвали его главным политическим оппонентом президента России Владимира Путина.

Премию за оппозиционного политика получала дочь Дарья Навальная.