Организаторы фестиваля «Площадь искусств» в Санкт-Петербурге отменили концерт в храме Спаса на Крови

Ранее в интернете появились публикации с призывом добиться отмены мероприятия, противники концерта считают его проведение в храме кощунством. Между тем, эта церковь является филиалом музея-памятника «Исаакиевский собор». Представители комплекса сказали агентству ТАСС, что концерт отменили по техническим причинам.
2021-12-15T18:36:45+03:00
2021-12-15T18:36:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:36, 15 декабря 2021
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