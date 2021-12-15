Организаторы фестиваля «Площадь искусств» в Санкт-Петербурге отменили концерт в храме Спаса на Крови

Ранее в интернете появились публикации с призывом добиться отмены мероприятия, противники концерта считают его проведение в храме кощунством. Между тем, эта церковь является филиалом музея-памятника «Исаакиевский собор». Представители комплекса сказали агентству ТАСС, что концерт отменили по техническим причинам.