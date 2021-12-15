Суд избирает меру пресечения для владельца шахты «Листвяжная» и еще троих фигурантов дела об аварии

Центральный суд Кемерова в эти минуты избирает меру пресечения для владельца шахты «Листвяжная» и еще троих фигурантов дела об аварии на предприятии. Ранее следователи сказали, что будут ходатайствовать об аресте миллиардера Михаила Федяева. Представитель ведомства сказал на заседании суда, что бизнесмен знал о нарушении техники безопасности на шахте. Сам Федяев и остальные задержанные вины не признают.
2021-12-15T18:36:31+03:00
2021-12-15T18:36:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:36, 15 декабря 2021
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