Госсекретарь США Энтони Блинкен был вынужден досрочно завершить свое азиатское турне

Это произошло после того, как у одного из журналистов в его сопровождающей группе подтвердился коронавирус, — передает агентство Reuters. Сам заболевший изолирован, ключевые помощники госсекретаря уже сдали тесты, они оказались отрицательными. Сам Блинкен связался с представителями руководства Таиланда и выразил сожаление, что он был вынужден отменить поездку в Бангкок. До этого госсекретарь побывал в Малайзии и Индонезии.

