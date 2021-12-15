Германия высылает двух российских дипломатов

Это связано с приговором по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, виновным в котором был признан гражданин России. Высший суд Берлина приговорил его сегодня к пожизненному заключению. Также в МИД Германии был вызван посол России. Как говорится в материалах следствия, причастным к убийству Хангошвили является гражданин России Вадим Соколов, известный также как Вадим Красиков. В начале процесса представитель обвинения Рональд Георг говорил о том, что в убийстве Хангошвили был заинтересован Кремль.

Ранее интернет-издание «Инсайдер*» и немецкая газета Шпигель писали о том, что фигурант дела об убийстве Хангошвили является также бойцом спецназа ФСБ. В Кремле эту информацию отвергали.

Российские власти считают «Инсайдер*» иностранным агентом.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом.