Космический зонд NASA впервые в истории человечества добрался до солнечной короны

Как передает агентство Reuters, космический зонд под названием Parker, впервые в истории пролетел через солнечную корону и вернулся назад. В тексте заметки даже употребляется слово: «нырнул», для более чёткого понимания случившегося. Зонд пересёк так называемую АльвЕновскую критическую границу -— так ученые называют внешний край короны, то самое место, где солнечное вещество, которое из-за воздействия гравитации должно притягиваться к центру Солнца, освобождается и за счет действия магнетизма, освобождается, принимая форму так называемого солнечного ветра и направляется в глубины Космоса.

Цель всего проекта, — отмечает уже влиятельный журнал The Nature, — это лучше понять, как работают звезды. С его помощью удастся изучить те вещи, которые ранее были неизвестны, — говорят эксперты. Один из первых выводов, которые можно сделать, — пишет журнал, что теперь мы знаем больше о солнечной короне. До этого некоторые исследователи считали, что её граница будет довольно «нечеткой», но в реальности она оказалась гораздо более чёткой.

Что же касается практического применения этих знаний, то The Nature приводит мнение о том, что это поможет людям на Земле гораздо более эффективно подготовиться к тем природным явлениям, которые возникают из-за активности Солнца: например, когда речь идет про возмущения, приводящие к отказу работы спутников. Кроме этого, в NASA уверены, что это также поможет нам ответить на вопрос, что же запускает другие звезды и обеспечивает их энергией на миллионы и миллиарды лет.

Телеканал SkyNews рассказывает о том, как был сконструирован зонд — чтобы не сгорел от критически высоких температур на поверхности солнца. Он оснащён массивным тепловым щитом — 12 сантиметровой бронёй из углепластика.

Британская ВВС обращает внимание на то, что все произошло еще весной, но только сейчас ученые получили необходимые подтверждения. Устройство также замерило магнитные поля и собрало данные для анализа частиц солнечного ветра. NASA уже опубликовало фотографии, переданные аппаратом, на которых видно, как этот солнечный ветер выглядит в реальности. Ещё ни один земной спутник не входил в эти области и не передавал данные изнутри атмосферы Солнца, — напоминает ВВС.

По планам NASA, космический зонд Parker будет работать у поверхности солнца на протяжении 7 лет.