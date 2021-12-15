СК просит суд арестовать владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева и других фигурантов дела

Следственный комитет просит суд арестовать владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева и других фигурантов дела.

Помимо Федяева следствие требует заключить под стражу гендиректора компании-владельца шахты «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора Антона Якутова и главного инженера «Листвяжной» Анатолия Лобанова. Все четверо были задержаны сегодня. Федяеву вменяется злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями, остальные проходят по статье «Нарушение требований промышленной безопасности». В конце ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области взорвался метан в тот момент, когда под землёй находилось более 280 человек. Большую часть горняков удалось вывести из шахты, но спасти всех не получилось. В результате погиб 51 человек, включая сотрудников МЧС.

Вскоре после трагедии Федяев и гендиректор его компании Геннадий Алексеев участвовали в видеоконференции с президентом страны Владимиром Путиным. На встрече с главой государства владелец шахты выразил готовность понести наказание, при этом отметив, что компания никогда не экономила деньги, выделяемые на средства безопасности и защиты для горняков.

Фигурантами дела также стали директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, а также главные госинспекторы отдела Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. По данным СК, на «Листвяжной» систематически скрывали факты чрезмерной загазованности шахты метаном, а также должным образом не проводили проверки её работы. Всего Ростехнадзором было выявлено больше 900 нарушений.

По информации Следственного комитета Федяев и Алексеев своей вины не признают.