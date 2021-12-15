Суд приговорил к длительным срокам заключения лидеров протестных акций из-за изменения границы Чечни и Ингушетии

Приговор был оглашен на выездном заседании в Ессентуках. К зданию суда пришли около двухсот человек.

Еще ранним утром в судебном дворе было многолюдно – многочисленные представители тейпов, родные подсудимых, жены, матери и отцы. Все подступы были блокированы полицией, цепочкой отгородившей людей от входа – пустили лишь по одному семерых родственников и аккредитованные СМИ. Два КАМАЗа бойцов Росгвардии в полной экипировке снаружи, десятки приставов внутри. Судья Янис Куцуров открытым оставил лишь оглашение резолютивной части. Мотивировочная часть приговора с оглашением более чем сотни томов уголовного дела – оставлена закрытой. На оглашение сроков ушло 15 минут.

Семь лидеров народных выступлений получили ровно те сроки, которые фигурировали в обвинительном заключении прокуратуры — в колонии общего режима с зачетом времени содержания под стражей. Как утверждалось в обвинении, осужденные в марте 2019 го организовали акцию, которая не обошлась без столкновений. В деле появилась статья об экстремистском сообществе. Впрочем – на скамье – люди, которые по статусу, скорее занимались правозащитной деятельностью. Они спокойны и сосредоточены. После оглашения возникла некоторая сумятица – Адам Хаутиев отец самого молодого из осужденных и ветеран российских силовых структур, был эмоционален.

По девять лет определили председателю ликвидированного Совета тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову, члену Совета Ахмеду Барахоеву и председателю Ингушского комитета национального единства Мусе Мальсагову. Глава «Опоры Ингушетии» Барах Чемурзиев, руководитель организации «Выбор», которая отслеживала нарушения при голосовании Исмаил Нальгиев и лидер Совета молодежных организаций республики Багаудин Хаутиев получили по 8 лет. Единственнная женщина среди тех, кого осудили сегодня — Зарифа Саутиева, замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий, получила решением суда в Ессентуках 7 лет и 6 месяцев колонии. Родственники называли приговор нелепым и исключающим милосердие.

Среди звучавших от собравшихся слов мало кто говорил об ожидании справедливости, но выражали разочарование отсутствием снисхождения.

Адвокаты намерены обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях, а при необходимости дойти до Европейского суда по правам человека.

