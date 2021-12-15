СПЧ: Гражданам нужно гарантировать право взаимодействовать с государством и обществом без интернета

Гражданам нужно гарантировать право взаимодействовать с государством и обществом без интернета. Об этом говорится в концепции по защите в цифровом пространстве, который разработал Совет по правам человека, — пишет газета «Ведомости». Как пишет «Ведомости», доработка документа завершится в январе, после чего финальная версия будет направлена на подпись президенту.