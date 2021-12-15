Госдума приняла в первом чтении законопроект о санкциях в отношении иностранцев, нарушивших права россиян

Если сейчас установлена возможность введения ограничений только в отношении граждан США, то с принятием документа механизм будет захватывать любых иностранцев, а также лиц без гражданства, говорится в пояснительной записке. В частности, речь идет о запрете въезда, аресте всех активов и запрете на любые сделки с собственностью и инвестициями. Основным аргументом законодатели назвали тот факт, что нарушить права россиян могут не только американцы.

Фактически эти поправки расширяют действие принятого в 2012 году так называемого «антисиротского закона». При этом основные положения документа не меняются. Он не предполагает запрет на передачу российских детей на усыновление иностранным гражданам, кроме американцев. Граждане США остаются под запретом, как выразились депутаты, из-за непрекращающейся агрессивной санкционной политики государства в отношении Москвы, а также самих россиян.

Помимо этого, поправки не предусматривают расширения ограничений в отношении НКО, участвующих в политической деятельности на территории России.

Законопроект был внесен в Государственную думу еще летом, однако рассмотрение его неоднократно переносилось из-за того, что в рамках пленарной сессии до него не успевали дойти.