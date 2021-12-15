Президент России Владимир Путин принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить церемонию открытия Зимних Олимпийских Игр в Пекине. Он приедет, несмотря на санкции ВАДА.

Приглашение Си Цзинпинь передал Путину лично во время он-лайн встречи. Главы государств говорили о предстоящем визите с воодушевлением, при этом китайский лидер несколько раз подчеркнул, что встреча пройдет именно в кулуарах Олимпиады.

Для Си Цзинпина Путин сделает исключение, хотя старается строго соблюдать санитарные ограничения. Год назад Всемирное антидопинговое агентство ввело против него персональные санкции, что позже подтвердил и спортивный арбитраж в Лозанне. Путин лишен права посещать Чемпионаты мира и Олимпийские игры за исключением тех случаев, когда получает персональное приглашение от главы принимающей страны, что в данном случае и произошло. Путин еще раз подчеркнул, что политика и спорт – две вещи несовместные.

Президент России поддержит своего китайского коллегу на фоне бойкота, который объявили власти западных стран, прежде всего США. Чиновники намерены игнорировать Олимпиаду, хотя спортсменам из этих государств никто участвовать в соревнованиях не запрещает.

Церемония открытия Олимпийских Игр в Пекине пройдет 4 февраля 2022 года.