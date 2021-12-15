Суд в Германии приговорил россиянина к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве Зелимхана Хангошвили

Суд в Германии приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. За этим делом следит все мировое сообщество.

«Убийство в Тиргартене» — так более двух лет называли в ФРГ деяние, совершенное в центре Берлина. Преступление шокировало общественность и политиков. Дело переняла Федеральная прокуратура Германии, поскольку улики указывали на преступление против суверенного государства. Так оно было охарактеризовано и в обосновании приговора. Председатель судебной коллегии назвал совершенное убийство «государственным терроризмом».

Высшая судебная палата земли Берлин осудила гражданина России на основании политически мотивированного убийства на территории Германии. Из-за особой тяжести и вероломности преступления досрочное освобождение через 15 лет исключается. 23 августа 2019 года Красиков около полудня застрелил в берлинском парке Зелимхана Хангошвили. Во время Второй Чеченской войны гражданин Грузии сражался против российских войск.

Суд пришел к выводу, что Красиков был сотрудником государственных спецорганов и получил заказ на убийство непосредственно из правительственного аппарата Российской Федерации. Осужденный через Париж и Варшаву въехал в Берлин, снабженный фальшивым паспортом на имя Вадима Соколова. С начала процесса Красиков придерживался алиби, которое он получил от российских спецслужб, подчеркнул суд. В ходе расследования была установлена настоящая личность преступника. Уголовное ведомство Германии получило фотографии Интерпола, которые совпадали со внешностью Красикова. Независимое расследование портала Bellingcat* позднее подтвердило эти результаты. Красикова опознали также его деверь и родители его жены, проживающие в Украине.

Преступник убил Хангошвили двумя выстрелами из пистолета, подъехав к нему сзади на велосипеде. Затем Красиков переоделся и выбросил орудие убийства и вещи в реку Шпрее. При этом его заметили двое молодых людей, вызвавшие полицию.

Во время процесса были заслушены 47 свидетелей и десять экспертов. Юридическая помощь была оказана пятнадцатью странами. Россия с самого начала отказывалась сотрудничать со следствием. Поэтому из ФРГ были высланы два российских дипломата.

Суд отметил, что Хангошвили запросил политического убежища в Германии. В течение многих лет он не был активен как государственный враг России. Поэтому мотивом преступления была лишь месть. Обоснованием убийства на политической почве для суда послужили кроме прочих фактов высказывания российского президента в декабре 2019 года.

Приговор может быть обжалован в Верховном суде Германии.



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