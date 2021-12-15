Z Архив новостей новости
5 13 6 2023
18:11, 15 декабря 2021

Суд в Германии приговорил россиянина к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве Зелимхана Хангошвили

Суд в Германии приговорил россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. За этим делом следит все мировое сообщество.

«Убийство в Тиргартене» — так более двух лет называли в ФРГ деяние, совершенное в центре Берлина. Преступление шокировало общественность и политиков. Дело переняла Федеральная прокуратура Германии, поскольку улики указывали на преступление против суверенного государства. Так оно было охарактеризовано и в обосновании приговора. Председатель судебной коллегии назвал совершенное убийство «государственным терроризмом».

Высшая судебная палата земли Берлин осудила гражданина России на основании политически мотивированного убийства на территории Германии. Из-за особой тяжести и вероломности преступления досрочное освобождение через 15 лет исключается. 23 августа 2019 года Красиков около полудня застрелил в берлинском парке Зелимхана Хангошвили. Во время Второй Чеченской войны гражданин Грузии сражался против российских войск.

Суд пришел к выводу, что Красиков был сотрудником государственных спецорганов и получил заказ на убийство непосредственно из правительственного аппарата Российской Федерации. Осужденный через Париж и Варшаву въехал в Берлин, снабженный фальшивым паспортом на имя Вадима Соколова. С начала процесса Красиков придерживался алиби, которое он получил от российских спецслужб, подчеркнул суд. В ходе расследования была установлена настоящая личность преступника. Уголовное ведомство Германии получило фотографии Интерпола, которые совпадали со внешностью Красикова. Независимое расследование портала Bellingcat* позднее подтвердило эти результаты. Красикова опознали также его деверь и родители его жены, проживающие в Украине.

Преступник убил Хангошвили двумя выстрелами из пистолета, подъехав к нему сзади на велосипеде. Затем Красиков переоделся и выбросил орудие убийства и вещи в реку Шпрее. При этом его заметили двое молодых людей, вызвавшие полицию.

Во время процесса были заслушены 47 свидетелей и десять экспертов. Юридическая помощь была оказана пятнадцатью странами. Россия с самого начала отказывалась сотрудничать со следствием. Поэтому из ФРГ были высланы два российских дипломата.

Суд отметил, что Хангошвили запросил политического убежища в Германии. В течение многих лет он не был активен как государственный враг России. Поэтому мотивом преступления была лишь месть. Обоснованием убийства на политической почве для суда послужили кроме прочих фактов высказывания российского президента в декабре 2019 года.

Приговор может быть обжалован в Верховном суде Германии.

* Bellingcat - СМИ, признанное иностранным агентом.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

«Российская военная угроза» Россия — не Советский Союз. Угрозы с востока для Европы нет. Если она и есть, то общая для европейцев, и она иная, глобальная. Она экономическая, климатическая, инфекционная, цифровая, миграционная…

5 94 6 7611 09:08
Новости

фото: Антон Новодережкин/ТАСС Нарышкин: Западу не удалось сделать из политика Алексея Навального сакральную жертву В интервью газете Аргументы и факты он сказал, что интерес к оппозиционеру неуклонно снижается…

5 50 6 6165
Блоги

+ Вручение премии Европарламента имени Сахарова Вручение премии Европарламента имени Сахарова Её лауреатом в этом году стал российский политик Алексей Навальный. Премию за него получает его дочь Дарья Навальная…

5 144 6 18699 14:45
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Рука Москвы вон куда дотягивается, как оказалось В этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно…

5 124 6 16471 08.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Достойно Запад отметил Международный день прав человека Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема…

5 89 6 13971 10.12
Блоги

+ Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ 01:10 Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ Речь о сотрудниках американской разведки зашла после реплики одного из участников встречи адвоката Генри Резника о том, что, по его мнению, «Россия стала враждебной всему миру»...

5 247 6 44703 10.12
8читать ;смотреть
Новости

Российская сторона осудила приговор соотечественнику по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили Недружественным и политически мотивированным назвал решение Высшего земельного суда Берлина российский посол в Германии…

5 26 6 5427
Блоги

Алла Борисова журналист

Глядя «оттуда» Если слушать речь нобелевского лауреата Дмитрия Муратова не из России, а, скажем, из Израиля, реакция на нее будет отличаться от реакции в России…

5 32 6 7003 12.12
Блоги

Алексей Мельников публицист

Что вы в итоге поддержали Вот за это вы призывали голосовать «против «Единой России»? Это вы считаете оппозицией? Вы не считаете нужным в свете таких заявлений тех, за кого вы призывали голосовать, публично признать ошибочность своих призывов?..

5 111 6 26202 14.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

На Саммит демократий неча пенять, коли… Вот эти талантливые инновационные мозги как раз и «утекают» в более процветающие, свободные и, да, демократические и правовые государства. К сожалению, это отмечается и в России тоже…

5 121 6 31145 12.12
Блоги

+ Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей 01:19 Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей Запись оперативной съемки, на которой чиновник обсуждает со своими подчиненными из лагеря «Орленок», как экономить на еде для детей. Например, давать им котлеты только в день приезда инспекции…

5 103 6 26784 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

+ Взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове: пострадали 12 человек 00:06 Взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове: пострадали 12 человек Подросток, устроивший самоподрыв выжил. Он находится в крайне тяжелом состоянии…

5 82 6 21837 13.12
8читать ;смотреть
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Нет никакого Мюнхенского сговора Стратегический курс выбран, переговоры с Путиным проведены, и на этих переговорах сказано — Украину мы не сольем. Забудь. Точка. Да, вот тут и тут, возможно, можем поторговаться, но страну в целом ты не получишь. Точка…

5 48 6 13342 10.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Мамочки, ну и цены Конечно, все это мне и раньше было понятно. Но вот так вот, оказаться в шкуре человека, который делает покупки, судорожно подсчитывая сумму в уме и говорит: «Вы знаете, пожалуй, скумбрию брать не буду», — впечатляет…

5 332 6 97239 14.12
Блоги

Блог «Новой газеты»

+ «Спросите себя — чем вы готовы пожертвовать ради правды?» «Спросите себя — чем вы готовы пожертвовать ради правды?» Речь журналистки Марии Ресса на вручении Нобелевской премии мира…

5 46 6 13729 11.12
8читать ;смотреть
Блоги

Разъяснение Правления Международного Мемориала по поводу ошибок в базе данных Странно вместо признательности за выполнение работы, которую должно было бы делать государство, слышать упреки в наличии единичных ошибок…

5 17 6 5139 13.12

Популярное за неделю

Новости

Глава ВОЗ предупредил, что штамм «Омикрон» распространяется с беспрецедентной скоростью Ранее во ВОЗ заявляли, что «Омикрон» может стать доминирующим штаммом в Европе в начале следующего года…

5 3 6 48116
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Родина очень ревнивая штука, как выясняется. И чем страшнее она становится, тем она становится ревнивее…

5 27 6 78957 08.12
#слушать 51:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3580648
«Судебные процессы Казахстана»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3197 12.12
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Армагеддон отложили? Нужно готовиться к новым встряскам. Москве придется поднимать планку еще выше — снижение планки сигнал слабости. Из этой западни путинской России уже не выбраться…

5 337 6 122845 14.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Укушенный Путин, Сокуров, Генри Резник, Муратов… Укушенный Путин, Сокуров, Генри Резник, Муратов… Красивая картинка последнего заседания Совета по правам человека безнадежно испорчена. Скандал на всю державу, да и на весь мир…

5 43 6 105289 13.12
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9355656
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5111223

Сегодня в эфире