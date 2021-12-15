В Страсбурге прошла церемония вручения премии «За свободу мысли», лауреатом которой стал Алексей Навальный

В Страсбурге прошла церемония вручения премии «За свободу мысли», лауреатом которой стал российский политик Алексей Навальный. Речь произносила дочь оппозиционера, поскольку сам он находится в колонии.

Премию вручали на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Дарье Навальной, чей отец уже почти год за решёткой, пришлось взять на себя непростую, но ответственную миссию. К трибуне дочь оппозиционного политика вышла под аплодисменты с портретом своего отца. На нём Алексей Навальный во время одного из задержаний на оппозиционной акции в Москве. Дарья Навальная выступала около 13-ти минут, к депутатам Европарламента она обращалась на английском языке. Дочь политика держалась уверенно. Она поблагодарила евродепутатов за возможность получить Сахаровскую премию, назвав это большой честью для себя, признанием достижений своего отца и сигналом десяткам миллионам россиян, которые продолжают борьбу за лучшую жизнь в стране. Навальная отметила, что российские власти идут на любые меры, пытаясь остановить тех, кто не разделяет взгляды Кремля. В своей речи дочь Навального назвала диктаторами президента России Владимира Путина и белорусского руководителя Александр Лукашенко. Выступление она закончила призывом освободить её отца. На этих словах депутаты Европарламента встали и аплодировали 20-летней Дарье несколько минут. Премию ей вручил председатель Европарламента Давид Сассоли. Незадолго до этого он призвал Москву освободить российского оппозиционера из заключения.

Многие СМИ при этом отметили, что в сертификате, который вручили дочери оппозиционного политика, его имя написали с ошибкой, Навального указали как Алескея, а слово коррупция почему-то оказалось с одной буквой «р».

В торжественной церемонии также участвовал ближайший соратник Навального Леонид Волков. Незадолго до вручения Сахаровской премии он выступая в Страсбурге призвал страны Запада ввести жёсткие санкции против президента Владимира Путина и его друзей.

Напомним, что на премию Навального выдвинули депутаты крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии и фракции «Обновить Европу». Они отметили мужество российского политика в борьбе за свободу, демократию и права человека. Навального депутаты назвали главным политическим оппонентом президента Владимира Путина и самым сильным противником правящей в России партии.

Напомним, что премия «За свободу мысли» была учреждена в конце 80-х. Её вручают за вклад в борьбу за права человека. Размер премии составляет 50 тысяч евро.

В Кремле ранее резко критически отнеслись к присуждению премии Сахарова Навальному. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что подобными решениями Европарламент девальвирует название премии «За свободу мысли».

Зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сказал в интервью «Эху», что понимает такую позицию.

Западу не удалось сделать из политика Алексея Навального сакральную жертву, — считает глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В интервью газете «Аргументы и факты» он сказал, что интерес к оппозиционеру неуклонно снижается, и, как считает глава СВР, Навальному ищут замену в качестве «эмблемы российского протеста».

У сторонников Алексея Навального не очень получается продолжать его деятельность, — считает политолог Михаил Виноградов. В эфире «Эха» он сравнил оппозиционера и его главного оппонента.