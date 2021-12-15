Власти Москвы советуют автомобилистам этим вечером по возможности пересесть на общественный транспорт

Власти Москвы советуют автомобилистам этим вечером по возможности пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. В мэрии прогнозируют серьезные заторы на дорогах столицы. Это связано с тем, что тысячи горожан и гостей столицы отправляются на предпраздничные мероприятия и за подарками в торговые центры. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность московских дорог оценивается в 9 баллов, многокилометровые заторы наблюдаются на Садовом кольце, Третьем транспортном, МКАДе и магистралях в центре города.
2021-12-15T17:34:06+03:00
2021-12-15T17:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 15 декабря 2021
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