Власти Украины не наблюдают признаков отвода российских войск от своих границ

По словам секретаря СНБО страны Алексея Данилова, сейчас там находится порядка ста тысяч военнослужащих. В интервью агентству Reuters Данилов в то же время сказал, что по его оценки для вторжения России может потребоваться гораздо больше сил. Киев обеспокоен наращиванием военной мощи у своих границ. Ранее Запад неоднократно предупреждал Москву о последствиях в случае агрессии против Украины. В Кремле существование агрессивных планов отрицали.
2021-12-15T17:32:33+03:00
2021-12-15T17:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 15 декабря 2021
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