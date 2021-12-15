Владелец кемеровской шахты «Листвяжная» Михаил Федяев не признают вины по делу об аварии

Миллиардеру предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, которое привело к тяжким последствиям. Также по этому делу были задержаны еще три человека из числа руководства шахты. Следователи просят об их аресте. В результате взрыва и пожара на шахте в конце ноября погибли более 50 человек.