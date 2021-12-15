Владелец кемеровской шахты «Листвяжная» Михаил Федяев не признают вины по делу об аварии

Миллиардеру предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, которое привело к тяжким последствиям. Также по этому делу были задержаны еще три человека из числа руководства шахты. Следователи просят об их аресте. В результате взрыва и пожара на шахте в конце ноября погибли более 50 человек.
2021-12-15T17:31:39+03:00
2021-12-15T17:31:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 15 декабря 2021
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