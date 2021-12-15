Главный тренер «Спартака» Руи Витория покидает свой пост

Об этом только что сообщили в руководстве самого клуба. Сообщается, что стороны договорились расстаться по взаимному соглашению. В команде отметили, что Витория вывел «Спартак» в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.

Между тем, в домашнем чемпионате клуб потерпел несколько поражений, в частности, с разгромным счетом завершилась встреча с петербургским «Зенитом» в 12-ом туре, где нынешний лидер Премьер-лиги победил «Спартак» со счетом 7:1. По итогам 18 туров красно-белые занимают в турнирной таблице девятую строчку из шестнадцати.

