Отцу соратника Алексея Навального Юрию Жданову запросили три года лишения свободы

Само дело рассматривается в Ненецком автономном округе.

Гособвинение просит суд признать 66-летнего пенсионера Юрия Жданова виновным в совершении мошенничества и служебного подлога, сообщил его адвокат Владимир Воронин. По версии следствия Жданов, будучи работником администрации поселка Искателей в Ненецком автономном округе, рекомендовал выделить местной жительнице квартиру по договору социального найма. Вскоре выяснилось, что семья ранее жилищную субсидию уже получала. В итоге договор был расторгнут, а квартиру администрация вернула по решению суда. Но действиями отца соратника Навального заинтересовались в правоохранительных органах. Юрия Жданова задержали в марте и отправили под арест.

По словам его адвоката, он не раз ходатайствовал о смягчении меры пресечения своему подзащитному, делая акцент на пожилом возрасте. Но суд раз за разом делать это отказывался. Воронин добавил, что Жданова на время процесса перевезли в нарьян-марский ИВС, где заперли в камере без окон и вентиляции. Пенсионеру также не дали взять с собой таблетки из Архангельского СИЗО, куда он ранее был этапирован.

Иван Жданов связывает дело против отца с попыткой давления на него самого.

