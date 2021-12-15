Дочь политика Алексея Навального Дарья получила сегодня премию Сахарова за своего отца

В своем выступлении на заседании Европарламента она раскритиковала мягкую, по ее мнению, позицию ЕС в отношении окружения Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она также напомнила про убийство в центре Москвы политика Бориса Немцова и покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в английском Солсбери. Дочь Навального также напомнила, что ее отец сейчас находится в заключении. Летом прошлого года на него было совершено покушение с использованием отравляющего вещества из группы «Новичок».

Европарламент присудил одному из лидеров российской оппозиции премию Сахарова в конце октября.