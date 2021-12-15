Мосгордума сегодня проголосовала за установку памятника погибшему министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву

Эту идею поддержали 27 членов городского парламента, трое воздержались и трое выступили против. Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева была одной из тех, кто голосовал против установки памятника Зиничеву. «Ко мне обратились жители и муниципальные депутаты района Фили-Давыдково, которые сообщили, что они против не самого памятника, а установки именно в этом месте. Они не понимают, какое отношение он имел к Фили-Давыдково, к этому скверу, и поэтому попросили меня. Я как депутат должна отстаивать интересы своих избирателей, что я и сообщила на заседании. Считаю ненормальным, что у депутата округа даже не спрашивают вообще — согласны ли жители, согласны ли депутаты, но принимается такое решение», — сказала депутат. Енгалычева добавила, что сами жители района хотели установить у себя памятник герою войны, летчику Виталию Попкову.

Евгений Зиничев погиб в начале сентября во время учений МЧС в Красноярском крае. Он возглавлял ведомство с 2018 года. До этого в течение многих лет Зиничев работал в личной охране службы безопасности президента, а также в аппарате ФСБ.