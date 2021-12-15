Власти Ханты-мансийского автономного округа ввели запрет для мигрантов на работу в такси

Как следует из постановления администрации региона, подобная мера коснется 8 сфер деятельности, и будет действовать на протяжении всего следующего года. Иностранные граждане также не смогут торговать на территории Югры алкоголем и табачными изделиями. О причинах такого решения властей в постановлении не говорится.
2021-12-15T16:36:18+03:00
2021-12-15T16:36:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 15 декабря 2021
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