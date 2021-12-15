Власти Ханты-мансийского автономного округа ввели запрет для мигрантов на работу в такси

Как следует из постановления администрации региона, подобная мера коснется 8 сфер деятельности, и будет действовать на протяжении всего следующего года. Иностранные граждане также не смогут торговать на территории Югры алкоголем и табачными изделиями. О причинах такого решения властей в постановлении не говорится.