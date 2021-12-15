«Ведомости»: Российская экономика столкнулась с крупнейшим за 7 лет дефицитом кадров

Российская экономика столкнулась с крупнейшим за 7 лет дефицитом кадров, пишет газета «Ведомости». Согласно подсчетам экспертов компании Finexpertiza, за минувшие полгода компаниям ежемесячно не хватало более 2 млн. сотрудников. Специалисты говорят, что нехватка рабочих рук связана не с карантинными ограничениями, а, прежде всего, с сокращением населения трудоспособного возраста. Ранее в российском правительстве спрогнозировали сокращение населения страны на миллион человек за два года.

