Несколько стран-членов Евросоюза, как передает агентство Bloomberg, выступили против новых санкций в отношении России

Германия, Франция, Италия и Испания настаивают на диалоге с Москвой по поводу Украины. Другие члены ЕС считают, что публичная поддержка новых санкций эффективнее сдержит российское руководство и президента Владимира Путина, рассказал источник агентства. В Брюсселе ранее предупреждали, что России грозят серьезные последствия в случае агрессивных действий по отношению к Киеву.