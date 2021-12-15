Несколько стран-членов Евросоюза, как передает агентство Bloomberg, выступили против новых санкций в отношении России

Германия, Франция, Италия и Испания настаивают на диалоге с Москвой по поводу Украины. Другие члены ЕС считают, что публичная поддержка новых санкций эффективнее сдержит российское руководство и президента Владимира Путина, рассказал источник агентства. В Брюсселе ранее предупреждали, что России грозят серьезные последствия в случае агрессивных действий по отношению к Киеву.
2021-12-15T16:35:27+03:00
2021-12-15T16:35:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 15 декабря 2021
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