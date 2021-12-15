ГД расширяет механизм санкций против граждан любых иностранных государств, которых обвиняют в нарушении прав россиян

Госдума расширяет механизм санкций против граждан любых иностранных государств, которых обвиняют в нарушении прав россиян. Соответствующий законопроект ранее внесло правительство. Сегодня нижняя палата приняла его в первом чтении. Ранее подобные меры предполагались только в отношении граждан США. В качестве санкций предполагается запрет на въезд и арест активов на территории страны. В российском МИДе уже сказали, что будут вести списки иностранцев, которые находятся под персональными санкциями. Такой перечень будет публичным.

