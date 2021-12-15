Силовики задержали участницу акции против QR-кодов за распыление дихлофоса в лицо бойцам Росгвардии

Силовики в Вологодской области задержали участницу акции против введения QR-кодов за распыление дихлофоса в лицо бойцам Росгвардии. Инцидент произошел в здании областного парламента, куда Елена Воеводина и еще несколько активистов приносили подписи против законопроектов, которые внесло в Госдуму правительство. Как пишет интернет-издание 7х7, Воеводину в квартире задерживали 15 полицейских и сотрудников ОМОНа. Они вскрыли квартиру при помощи болгарки, а ее сына забрала инспектор по делам несовершеннолетних. Жительнице Вологодской области грозит до пяти лет лишения свободы.

