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16:33, 15 декабря 2021

Обвинение запросило три года лишения свободы для отца соратника Алексея Навального Ивана Жданова Юрия

Его обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. На суде по делу Жданова-старшего сегодня выступает представитель гособвинения, — сообщает адвокат обвиняемого Владимир Воронин. Ранее он отметил, что 66-летний подзащитный находится в изоляторе, фактически, в пыточных условиях — из-за неисправности системы вентиляции в камере стоит жара. Следствие считает, что Юрий Жданов, будучи в составе жилищной комиссии в Ненецком автономном округе, незаконно просил выделить местной жительнице квартиру. Иван Жданов ранее высказывал мнение, что именно его деятельность, как соратника Навального, стала причиной преследования его отца.


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