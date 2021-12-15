Обвинение запросило три года лишения свободы для отца соратника Алексея Навального Ивана Жданова Юрия

Его обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. На суде по делу Жданова-старшего сегодня выступает представитель гособвинения, — сообщает адвокат обвиняемого Владимир Воронин. Ранее он отметил, что 66-летний подзащитный находится в изоляторе, фактически, в пыточных условиях — из-за неисправности системы вентиляции в камере стоит жара. Следствие считает, что Юрий Жданов, будучи в составе жилищной комиссии в Ненецком автономном округе, незаконно просил выделить местной жительнице квартиру. Иван Жданов ранее высказывал мнение, что именно его деятельность, как соратника Навального, стала причиной преследования его отца.
2021-12-15T16:33:03+03:00
2021-12-15T16:33:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2952176-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:33, 15 декабря 2021
Загрузка комментариев...