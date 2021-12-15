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16:11, 15 декабря 2021

Российская сторона осудила приговор соотечественнику по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили

Российская сторона осудила приговор соотечественнику по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Предполагаемый сотрудник ФСБ пожизненно осуждён за преступление.

Недружественным и политически мотивированным назвал решение Высшего земельного суда Берлина российский посол в Германии. Москва не оставит приговор без ответа, сказал Сергей Нечаев. Он считает, что время выбрали не случайно, кто-то по мнению главы дипмиссии заинтересован в том, чтобы омрачить диалог России с новым правительством Германии. Суд сегодня приговорил к пожизненному заключению россиянина Вадима Красикова. Его признали виновным в убийстве гражданина Грузии и бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Его убили в парке Берлина почти два с половиной года назад. Судья вынося приговор сказал, что Красиков действовал по заказу российского правительства и был сотрудником ФСБ. Это по словам судьи, которые приводит Интерфакс, не что иное как государственный терроризм. Он отметил, что Россия выдала обвиняемому фальшивый паспорт на некоего Вадима Соколова. Прокуратура Германии утверждает, что Красиков полковник спецназа ФСБ «Вымпел». По данным интернет-издания Insider*, которое российские власти считают иноагентом, перед поездкой в Германию фигурант громкого дела не раз посещал тренировочные базы спецназа ФСБ.

У пожизненно осуждённого есть неделя для обжаловании приговора, сообщил адвокат Красикова. В свою очередь, представитель суда в Берлине не исключила, что его могут выдать России.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом.


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