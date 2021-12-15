Космический зонд Parker Solar Probe впервые в истории прошел в верхних слоях солнечной атмосферы

Зонду удалось, проникнув в солнечную корону, получить информацию о магнитном поле и солнечных частицах. Аппарат не сгорел, благодаря щиту из углепластика толщиной в 11 сантиметров, который обеспечил защиту оборудования от сгорания при температуре примерно в 1400 градусов. В НАСА назвали новым крупным этапом и гигантским шагом в изучении солнца. Миссия стартовала три года назад. Согласно планам ученых аппарат за семь лет 24 раза пройдет через солнечную корону максимально приближаясь к поверхности светила. В конечном счетеParker Solar Probe сгорит в атмосфере звезды на скорости в 700 тысяч километров в час. Одной из главных задач является ответ на вопрос почему температура в короне светила больше, я чем в ядре.

Стоимость космического аппарата Parker Solar Probe оценивается в полтора миллиарда долларов.