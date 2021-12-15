Писательницу Джоан Роулинг обвинили в трансфобии после того, как она раскритиковала новые правила шотландской полиции по отношению к насильникам.

Как пишет британская газета The Times, поводом стали нормы, согласно которым, власти будут регистрировать насильников как женщин, если они сами называют себя таковыми. При этом, необязательно, если подозреваемый официально сменил пол. В статье говорится, что Роулинг повесила в своем твиттере сообщение, в котором назвала происходящее похожим на то, что было описано у Джорджа Оруэлла в романе 1984. Цитата: «Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила. Обладающий пенисом человек, который вас изнасиловал, — женщина».

После этого Роулинг стали резко критиковать в соцсетях. в том числе, активисты. Одни пишут, что именно трансгендеры чаще становятся жертвами насильников, а другие напоминали, что женщины также могут быть преступниками.

Ранее, как напоминает газета, Джоан Роулинг уже обвиняли в трансфобии. Есть поступали регулярные угрозы за то, что она несколько раз публиковала твиты, в которых критиковала обезличенные обращения к мужчинам и женщинам, которые ранее сменили пол.

На фоне резкой критики в адрес Джоан Роулинг, стало известно о том, что она не будет участвовать в съемках нового эпизода саги о Гарри Поттере.