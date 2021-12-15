Дмитрия Рогозина, как пишут СМИ, допросили в качестве свидетеля по делу журналиста Ивана Сафронова

Допрос проводился летом этого года, сообщил агентству РИА Новости адвокат Сафронова Иван Павлов*. По словам защитника, показания главы Роскосмоса были «нейтральными». В интервью изданию «Агентство» Павлов также рассказал, что допрос проводил следователь ФСБ, к которому Рогозин пришёл без адвоката. Других подробностей он не уточнил. В Роскосмосе данную информацию не подтвердили, но и не опровергли, сказав, что ход следственных действий не комментируют.

Сафронов стал советником Рогозина в мае прошлого года. Уже в июле журналиста задержали. Его подозревают в связях с чешскими спецслужбами, которым он, якобы, передавал секретную информацию, связанную с обороноспособностью России. Свою вину журналист не признаёт.

В Роскосмосе не раз подчёркивали, что Сафронов не имел доступа к гостайне и его дело не связано с работой в корпорации.

* Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.