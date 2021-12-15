Между странами Евросоюза по данным западной прессы возникли разногласия из-за санкций против России

Жёстче всего в отношении России настроены страны Восточной Европы, ряд государств Скандинавии и Нидерланды. Эти члены Евросоюоза попросили Еврокомиссию обсудить с ними документ с вариантами мер из-за возможного вторжения России на Украину, пишет агентство Bloomberg. В то же время ведущие страны европейского сообщества, в их числе Германия и Франция настаивают на диалоге с Кремлём по поводу Украины. Они сомневаются, в необходимости детальной проработки санкций с учётом неопределённости намерений российского президента, сообщает агентство со ссылкой на дипломатические источники. При этом все страны ЕС обещают болезненные меры в случае вторжения России, отмечает Bloomberg. Разведка США и западные СМИ считают, что это может произойти в январе или начале февраля.

Глава Еврокомиссии предупредила Москву о беспрецедентных санкциях с серьёзными последствиями в случае агрессии по отношению к Киеву. Новые ограничения по словам Урсулы фон дер Ляйен затронут ряд важных сфер – финансовую, энергетическую и оборонную, а также товары двойного назначения. В Кремле утверждают, что у Москвы нет намерений вторгаться на территорию Украины.

На прошлой неделе президенты России и США в режиме видеоконференции обсудили ситуацию на Украине. После этого американский президент Джо Байден предложил провести встречу Россия-НАТО. Власти одной из восточноевропейских стран пришли в ярость от этого решения, сообщало Bloomberg. Завтра на саммите ЕС тоже обсудят Украину.