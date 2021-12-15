Представители транспортной отрасли предупреждают руководство страны о росте цен на основные товары

Президент Национальной ассоциации грузового автотранспорта Владимир Матягин обратился к президенту с просьбой повлиять на топливные компании, которые, по его словам, за год подняли цены примерно на 20%.

Матягин привел в пример США, где правительство выделяет средства автоперевозчикам, чтобы сдерживать рост цен.