ЕС будет готов расширить санкции в отношении России в случае принятия решения об агрессии в отношении Украины

Европейский союз будет готов расширить санкции в отношении России в случае принятия решения об агрессии в отношении Украины, — сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что эти меры могут быть беспрецедентными.

Между тем, агентство Блумберг, ссылаясь на свои источники отмечает, что ряд ведущих европейских стран выступает против новых ограничений в отношении России. В частности, к более активному диалогу с Москвой призывают Франция. Италия, Испания и Германия.