Председатель КНР пригласил президента России принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Лидеры двух стран провели переговоры по видеосвязи.

Владимир Путин принял приглашение, таким образом он посетит церемонию Открытия Зимних Олимпийских Игр в Пекине, несмотря на решение международного спортивного арбитража.

Путину и ряду других российских руководителей запрещено посещать чемпионаты мира и олимпийские игры в течении двух лет, согласно вердикту КАС, поддержавшему решение всемирного антидопингового агентства.

Это малая часть ограничений, наложенных на весь российский спорт в наказание за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Основная – это запрет выступать под флагом и гимном страны. Вместе с тем, в решении есть лазейка. В случае если поступит персональное приглашение главы государства, принимающего соревнования, Путин может его принять, что в данном случае и было сделано с удовольствием.

Владимир Путин приедет в Пекин на фоне скандала. Западные страны объявили Китаю дипломатический бойкот. Официальные лица США и их союзников отказались от посещения Игр. На спортсменов ограничения не распространяются.



