В эти минуты должна начаться церемония вручения премии Европарламента имени академика Андрея Сахарова

Её лауреатом в этом году стал российский политик Алексей Навальный.

Алексей Навальный не сможет присутствовать на церемонии, так как находится в колонии. Политик должен выйти на свободу только в 2023 году, однако против него возбуждены еще несколько уголовных дел. Сегодняшнюю премию за него получит его дочь Дарья Навальная. Ранее на встрече с депутатами Европарламента она сказала, что её отца незаконно удерживают в тюрьме.

На сегодняшней церемонии присутствует также и ближайший соратник Навального Леонид Волков. На встрече с европарламентариями в понедельник он призвал ужесточить политику ЕС в отношении возглавляемой Владимиром Путиным России. Главную правозащитную награду Европейского союза политик Алексей Навальный получил за «свободу мысли». На следующий день после новости о присуждении премии на странице оппозиционера в социальной сети Instagram появилось написанное от первого лица сообщение, в котором автор посвящает свою премию «борцам с коррупцией во всем мире в их любых качествах: от журналистов до адвокатов, от депутатов и до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Европарламент девальвирует название премии Сахарова, присуждая ее Навальному.