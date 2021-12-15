В Берлине был вынесен приговор гражданину России Вадиму Красикову, повинному в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

По мнению Высшей судебной палата земли Берлин, убийство было исполнено по заказу иностранного государства. Судья отметил, что личность обвиненного была точно идентифицирована. Речь идет о 56-летнем Вадиме Красикове.

За совершение жесткого предумышленного убийства Красиков был приговорен к пожизненному заключению. Судья подчеркнул особую тяжесть вины. Адвокаты обвиненного исходили из простого убийства, однако не назвали предполагаемого наказания.

Убийство произошло в августе 2019 лишь несколько метров от суда, в котором был произнесен приговор. Зелимхан Хангошвили был застрелен двумя выстрелами из пистолета марки «Глок» девятимиллимитрового калибра. Красиков приблизился к жертве на велосипеде, он был схвачен через несколько минут после совершения преступления.

Предполагается, что приговор осложнит и без того напряженные отношения между Россией и Германией.