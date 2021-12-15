В Кузбассе задержали владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева и несколько топ-менеджеров

Следствие намерено просить об аресте.

Федяева задержали в 5 утра по местному времени, пишет газета РБК со ссылкой на источники. При этом незадолго до этого в квартире собственника предприятия прошли обыски. В следственном комитете также сообщили о задержании генерального и технического директоров компании «СДС-Уголь» и главного инженера «Листвяжной». Всем им предъявлены обвинения по статьям о нарушении требований промышленной безопасности и злоупотребление полномочиями. Как ожидается, в скором времени следствие попросит арестовать новых фигурантов дела.

Миллиардеру Михаилу Федяеву принадлежит 95% холдинга «Сибирский деловой союз», в которых также входит шахта «Листвяжная». В 2019 году журнал «Forbes» оценивал его состояние в 600 миллионов долларов. Сам он состоит в партии «Единая Россия», как и его старший сын.

После взрыва на шахте, в результате которого погибли 51 человек, бизнесмен принимал участие в оперативном заседании с участие президента. Владимир Путин тогда обратил внимание Федяева на нарушения, которые зафиксировало предварительное следствие.

Накануне глава СК Александр Бастрыкин заявил о необходимости проверить роль владельцев «Листвяжной» в произошедшем.

Сам Федяев говорил, что готов понести наказание за случившееся, если так решит следствие.