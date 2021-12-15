Мосгордума поддержала установку памятника погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву

«За» были 27 депутатов, трое против и трое воздержались, — сообщил спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

Предполагается, что монумент появится в сквере в районе Фили-Давыдково. Инициатива установки памятника принадлежит российскому военно-историческому обществу, которое выделит на эти цели 20 миллионов рублей, — отмечает агентство Интерфакс.

