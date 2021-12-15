Нарышкин: Западу не удалось сделать из политика Алексея Навального сакральную жертву

Так считает глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В интервью газете Аргументы и факты он сказал, что интерес к оппозиционеру неуклонно снижается, и как считает глава СВР, Навальному ищут замену в качестве «эмблемы российского протеста».

Тем временем, через полчаса в Европарламенте должна начаться церемония вручения премии Андрея Сахарова «За свободу мысли», которую присудили оппозиционеру. Так как он находится в тюрьме, получит дочь Навального, Дарья.