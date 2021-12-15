Ни один из фигурантов дела о трагедии на шахте Листвяжная в Кемеровской области свою вину не признал, — констатируют в Следственном комитете. Напомню, задержаны директор шахты, его первый зам, начальник участка. Возбуждено дело о халатности в отношении двух сотрудников местного Ростехнадзора.

Сегодня стало известно о задержании владельца Листвяжной Михаила Федяева. После трагедии на совещании с президентом он говорил о готовности понести ответственность за произошедшее.

В результате взрыва в шахте погиб 51 человек.

