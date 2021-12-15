Суд отправил на повторное рассмотрение дело М.Сабанова, которого признали виновным в разбое, краже и мошенничестве

Мосгорсуд отправил на повторное рассмотрение дело Мурата Сабанова, которого ранее признали виновным в разбое, краже и мошенничестве.

Решение Басманного районного суда столицы о 16 годах колонии для Сабанова полностью отменено. Пока же инстанция решила продлить срок ареста подсудимого до середины марта будущего года.

По версии следствия, Мурат Сабанов, которого прозвали «отравителем», на Чистых прудах знакомился с прохожими, чаще всего это были уже пьяные люди. Затем он предлагал им совместно выпить и добавлял в напитки лекарственные препараты феназепам, клозапин и трамадол. Когда жертва теряла сознание, Сабанов грабил её. В общей сложности он украл имущества на более чем 1 миллион рублей. В результате пострадали 30 человек, здоровью пятерых нанесен тяжкий вред.

Адвокат одной из пострадавших ранее рассказал, что сам так называемый «отравитель» свою вину признал частично, не согласившись лишь с утверждением о причинении тяжкого вреда. Он также отмечал, что на преступление его толкнула необходимость каким-то образом найти деньги на жизнь.

Как ожидается, повторно рассматривать дело вновь будет Басманный суд, но в новом составе.