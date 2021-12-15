Основного владельца кемеровской шахты Листвяжная Михаила Федяева задержали в связи с взрывом на шахте

Следственный комитет будет требовать его ареста.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщил о многочисленных нарушениях в работе шахты.
Краснов пообещал масштабные проверки шахт во всех угледобывающих регионах страны.
Глава Российского независимого профсоюза угольщиков Иван Мохначук считает, что владельцы и руководство шахты не могли не знать о нарушениях. Об этом Мохначук сказал в эфире телеканала РБК.
Михаил Федяев крупный бизнесмен, он один из богатейших бизнесменов страны и входит в список Форбс.