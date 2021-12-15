Адвокаты лидеров ингушских протестов , приговоренных к длительным тюремным срокам, намерены добиваться справедливости и оспаривать приговор. Защитник Магомед Беков назвал решение суда незаконным и бесчестным.

Защита обещает дойти до Страсбургского суда. Фигурантов так называемого ингушского дела приговорили к разным срокам – от 7 с половиной до 9 лет колонии. Их признали виновными в насилии в отношении силовиков. Уголовное дело было возбуждено в 2019 году после митингов в Магасе. Ингуши протестовали против соглашения о границе с Чечней.

