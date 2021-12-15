Около ста человек скончались в Южном Судане от неизвестной болезни

Всемирная организация здравоохранения сообщает 89 летальных случаях, однако местные власти полагают, что на самом деле смертей больше. Ареал распространения недуга узок – одна из провинций на северо-востоке страны и туда ВОЗ уже направила группу исследователей.

Пока природа недомогания неизвестна. Ее предстоит выяснить после того, как будут отобраны материалы. Добраться до этого отдаленного района крайне сложно из-за сильнейшего за последние 60 лет наводнения. Пока нет возможности связать стихийное бедствие со вспышкой заболевания, однако вывод о том, что это не холера уже сделан. Об этом сообщает ТАСС. В Роспотребнадзоре граждан успокоили, сказав, что риск появления новой патологии в России минимален.

Прямое авиасообщение между Россией и Южным Суданом в настоящее время отсутствует.