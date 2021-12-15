Мосгорсуд отменил приговор уроженцу Кабардино-Балкарии Мурату Сабанову

Он был осужден на 16 лет колонии по обвинению в отравлении 30 человек и серии грабежей на Хохловской площади в центре Москвы.

Уголовное дело направляется в суд первой инстанции на новое рассмотрение. При этом Сабанов останется под стражей до 15 марта будущего года. В Мосгорсуде уточнили, что приговор обжаловали и сторона защиты и государственное обвинение.