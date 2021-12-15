В Гонконге больше трёхсот человек, по данным СМИ, заблокированы в горящем небоскрёбе

38-этажный Всемирный торговый центр загорелся сегодня утром, пишет китайская газета South China Morning Post. Спасатели эвакуировали из здания уже свыше 100 человек. Местная пресса сообщает о восьми пострадавших. При этом около 350 человек, по информации гонконгского новостного портала Dimsum Daily, остаются в верхней части небоскрёба. Сообщается, что эвакуационные выходы перекрыты из-за того, что именно в них отмечается сильное задымление. Добраться на верхние этажи пожарным, пока не удалось.

Здание включает в себя торговый центр с магазинами, а также офисные помещения. Возгорание произошло в технической комнате на первом этаже, откуда огонь распространился на строительные леса. Нижняя часть небоскрёба не работает в связи с ремонтом. Установить причину возгорания пока не удалось.

Пожару в Гонконге присвоен третий уровень опасности из пяти.