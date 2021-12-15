Лидеры России и Китая проводят переговоры в формате видеоконференции

Владимир Путин назвал сотрудничество двух стран весомым фактором стабильности на мировой арене. Путин подтвердил, что намерен посетить церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине в феврале будущего года.

Стоит напомнить, что ранее США объявил Олимпиаде дипломатический бойкот – Китай обвиняют в нарушении прав человека.

По данным газеты Financial Times, администрация президента США намерена ввести санкции против восьми китайских компаний, включая крупнейшего в мире производителя коммерческих дронов. В черном списке уже 60 китайских компаний, — отмечает газета.

